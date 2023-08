VIDÉO : Incendie meurtrier à Grasse : l'immeuble devait être rénové

Ce dimanche matin, les habitants du quartier sont sidérés par ce qui s’est déroulé juste à côté de chez eux quelques heures plus tôt. On ne connaît pas pour l’instant les causes de cet incendie, mais des riverains évoquent déjà la vétusté de certains immeubles du centre ancien. "Le problème, ce sont les parties communes qui sont dans un état déplorable, avec des installations électriques qui ne sont pas aux normes", estime un habitant au micro de TF1, "tout ça aurait pu être évité depuis longtemps".