VIDÉO - Incendie mortel dans l'Aisne : les habitants veulent soutenir la famille endeuillée

Pour les enfants de Charly-sur-Marne, dans l'Aisne, le chemin de l'école ne sera plus jamais le même. Ce mardi matin, ils ont pris le temps de s'arrêter quelques minutes devant la maison où vivaient leurs camarades. "On rentrait ensemble parfois. C'est notre ami à tous", confie un enfant. Au pied de la porte, des messages d'amour, des fleurs et des bougies témoignent de l'affection des habitants. De nombreux enfants partageaient les mêmes loisirs que les victimes. C'est le cas de l'un des écoliers, réfugié dans les bras de sa mère.