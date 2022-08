Incendie : plusieurs milliers d’habitants évacués en pleine nuit

Ils se sont réveillés ici encore sous le choc. "Nuit courte. On est 19 : neuf adultes et dix enfants", témoigne une dame. Parmi les 3 000 vacanciers et habitants évacués, 150 ont trouvé refuge dans cette salle de fête à quelques kilomètres de l'incendie. Ce mardi matin, la solidarité s'organise. Tous ont quitté leur logement le plus vite possible.