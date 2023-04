Incendie dans les Pyrénées-Orientales : comment expliquer des feux en avril en France

Un incendie, ayant parcouru environ 1000 hectares de végétation dans les Pyrénées-Orientales et franchi la frontière avec l'Espagne, a été maîtrisé dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir été attisé par le vent dans cette zone touchée par une sécheresse historique. Quelque 500 pompiers ont été mobilisés, appuyés par six avions bombardiers d'eau, sur cet incendie qui s'est déclaré dimanche matin sur les hauteurs des communes de Cerbère et de Banyuls-sur-Mer. Le feu a été attisé par une forte tramontane, vent de nord-ouest qui soufflait à plus de 80km/h avec des rafales jusqu'à 100 km/h dans les reliefs.

Une situation d'autant plus surprenante que le feu de forêt a eu lieu en avril. D’après la Base de données sur les incendies de forêts en France (BDIFF) du gouvernement, depuis le début des mesures en 1973, il y a en toujours eu. "On a l’habitude d’observer des feux de forêts en hiver", confirme Romaric Cinotti, référent feux de forêt à Météo France joint par l’AFP. "Mais ce qui est particulièrement inquiétant dans les Pyrénées-Orientales, c’est l’exceptionnel déficit de pluie : à Cap Béar, la station la plus proche de l’incendie, il est tombé 230 mm sur l’année écoulée contre 626 mm en moyenne."