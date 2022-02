VIDÉO - "On a essayé d’intervenir comme on pouvait" : quatre éboueurs sauvent un bébé des flammes

Tandis que le conducteur de l’équipe appelle les pompiers, l’un des collègues de François Gallon grimpe au balcon pour récupérer l’enfant. Il est sauvé. Pour François comme pour ses collègues, intervenir était une évidence. "Est-ce qu’on a peur, est-ce qu’on n'a pas peur, nous, on n'a pas pensé à ça. Si tu ne le vis pas, tu ne peux pas comprendre. Quand on voit les gens sortir d’un mur de feu, comme une bougie...", tente d’expliquer François Gallon, encore marqué par la scène.

Suite au sauvetage du bébé, les quatre éboueurs portent ensuite secours aux parents en les aidant à passer sur le balcon voisin. Mais l’acte héroïque n’est pas fini. L’un des ripeurs pense à couper l’arrivée du gaz, et c’est ensuite l’ensemble des habitants de l’immeuble qui est évacué. Lorsque les pompiers arrivent, un pavillon voisin est réquisitionné pour prendre en charge les victimes. "On n'a pas du tout réfléchi, c’était évident. On était un peu endormi, mais on s’est vite réveillé", explique Isabelle François, résidente du pavillon.