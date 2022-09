Incendie sur le bassin d'Arcachon : des maisons menacées

Le week-end, cette région abrite de nombreux Bordelais venus profiter de la plage et de l'océan. Dans l'après-midi de ce dimanche, ils ont été nombreux à prendre les devants et à vouloir partir le plus vite possible devant le panache de fumée noir. L'itinéraire le plus rapide est très vite coupé. Les premiers embouteillages se forment. Après des incendies historiques en juillet et en août et malgré leur épuisement, les pompiers de Gironde doivent à nouveau faire face.