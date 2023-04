Incendie suspect : Sylvie a-t-elle assassiné son mari ?

Fin des années 80, Éric rencontre et épouse Sylvie, mère d'un petit garçon issu d'un premier mariage. Ensemble, ils ont deux enfants. Le couple vit en Bourgogne, au Creusot, la ville dont ils sont tous les deux originaires. Si Éric est souvent décrit comme quelqu'un de franc et d'entier, la personnalité de Sylvie, au contraire, déroute souvent. Après avoir été serveuse, puis agent des services hospitaliers, elle devient assistante maternelle. Un métier qu'elle exerce à domicile. Mais des parents se seraient plaints du comportement de Sylvie Roussel et lui auraient retiré la garde de leurs enfants. Après 18 ans d'activité, Sylvie quitte son poste d'assistant maternel.