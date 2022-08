Incendie : une lutte difficile pour les pompiers

Les Gorges du Tarn est un milieu très rocailleux avec de gros massifs, de grandes cuves, et de grandes falaises. C'est donc avec les moyens aériens que les soldats du feu luttent actuellement contre ce feu, avec les Canadair et les Dash. Ce sont des méthodes efficaces, mais qui prennent du temps. Or, il faut laisser le temps aux avions de faire des allers-retours pour venir en Aveyron combattre ce feu.