Incendies : 185 hectares et 60 bungalows brûlés dans le Gard

Des vies et des souvenirs sont sauvés grâce à la réactivité des pompiers. Hier, 120 d'entre eux ont été mobilisés dans ce village, affrontant les flammes pendant plus de six heures. Dès 14 heures trente, plus d'une cinquantaine d'habitants avaient été évacués. Ils ont attendu plusieurs heures avant de rejoindre leur domicile. Ils sont soulagés, mais inquiets d'une reprise du feu.