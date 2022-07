VIDÉO - Incendies en Gironde : les images avant/après des dégâts causés par les feux

Hors de question pour Jean-Pierre Brun, bénévole qui protège la forêt depuis des années. Pour lui, elle est traditionnellement faite de pins et elle doit le rester. "Il faut les enlever pour pouvoir en remettre des plus petits, parce qu’ils vont finir par pourrir sur place, casser, tomber… Il faut les enlever ? Nous, on est une forêt cultivée, on sait planter des pins et il faut continuer", affirme-t-il. Au moins deux années seront nécessaires pour enlever les arbres morts avant de pouvoir reboiser. Quoi qu’il arrive, il faudra attendre 50 ans pour que la forêt des Landes retrouve son vrai visage.