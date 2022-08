Incendies : 24 heures avec un maire en alerte

Ce mercredi matin, l'incendie est toujours aux portes du village. Christian Forir et son adjointe rendent visite à leurs administrés. Cette habitante a cru tout perdre. Le soutien de son maire lui fait chaud au cœur : "ça me touche, heureusement qu'on a des maires, des gens de proximité. Monsieur le maire, je le connais depuis que je vis ici, c'était mon facteur". Prévenir, informer et parfois rassurer les habitants face aux incendies, la commune et son maire ont tous un même mot en tête : "fraternité".