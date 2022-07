Incendies à La Teste-de-Buch : la dernière information

Dans la soirée de ce mercredi 13 juillet 2022, les feux sont extrêmement virulents. Le vent change et aucun des deux incendies n'est maîtrisé, que ce soit à La Teste-de-Buch ou plus à l'Ouest de la Gironde, à Landiras. Pourtant, les moyens mobilisés sont très importants : sept Canadairs et 760 pompiers.