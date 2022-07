Incendies d'origine criminelle, colère dans l'Hérault

Le feu s'est arrêté à quelques mètres de chez lui. Cette nuit-là, il a été évacué par un pompier, l'homme soupçonné d'être l'auteur de ces incendies. "On est sorti de la maison et c'est la première personne qu'on a vue en sortant", confie l'homme. A noter que six hectares ont été brûlés. Il y a eu quatre départs de feu dans le même quart d'heure.