Incendies dans l'Aveyron, les évacuations continuent

Peu à peu, la commune se vide. La population a dû évacuer pour laisser place aux pompiers. Toute la nuit, ils sont restés mobilisés pour protéger les habitations du feu. "On ne peut pas aller le chercher car c'est inaccessible. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il va arriver au village. Et on sera là pour protéger les maisons", rapporte la capitaine Sébastien Rouquette. Cette mobilisation sans relâche permet au village de Boyne de se réveiller, certes sous un nuage de fumée, mais intact.