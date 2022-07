Incendies dans l'Hérault : des habitants soulagés

Des habitants étaient sous le choc après le passage d'un brasier qui s'est propagé à toute vitesse. Dans un château de la commune, un mariage avait lieu. 75 personnes étaient déjà à table et en pleine fête dans la salle. Mais elles ont dû prendre la fuite en seulement cinq minutes. Le château a échappé aux flammes in extremis. Ce mariage avait pourtant été reporté deux fois déjà à cause du Covid. Les habitants d'Aumelas restent attentifs à toute reprise de feu.