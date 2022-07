Incendies dans l'Hérault : le point sur la situation

La situation dans l'Hérault est encore chaotique. Sur les images des envoyés spéciaux de l'équipe de TF1, l'immense fumée noire et la tramontane qui continue à souffler n'incitent pas vraiment à l'optimisme. Notons que près de 800 hectares ont déjà brûlé sur le massif de Saint-Bauzille-de-La-Sylvie. De plus, le feu continue de se propager à cause justement de la tramontane qui souffle depuis ce mardi matin.