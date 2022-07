Incendies dans l'Hérault : "Les mariés ont dû quitter les lieux en plein repas car le feu était trop proche du château"

À 19 heures, les flammes étaient, selon Geoffroy D'Albenas, à "700-800 mètres du château". "On dirait qu'elles ne s'approchent plus mais comme le vent tourne, les soldats du feu restent là. On est en train de se faire entourer. Mais il y a sept-huit camions et une cinquantaine de pompiers, je me sens en sécurité".

À 20 heures pourtant, le feu entourait encore le bâtiment et les soldats du feu étaient toujours à l'œuvre. "Il va falloir quelques jours au moins pour sécuriser les lieux. Pour nous, ça va être compliqué, commente Geoffroy D'Albenas. Nous avions d'autres événements prévus mais nous devons les annuler."

Et de conclure : "La priorité pour nous est de sauvegarder les 25 hectares de vignobles en biodynamie et surtout, le bâtiment"