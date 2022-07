Incendies dans le Gard : en première ligne avec les pompiers

Le feu s'est déclaré vers 17 heures jeudi au nord d'Alès et s'est propagé rapidement. Attisé par un vent très fort avec des rafales à plus de 50km/h, il a mobilisé tous les engins du département. Des centaines de sapeurs-pompiers du Gard et des départements voisins, venus en renfort, ont lutté sans relâche toute la nuit. "Le but, c'est de noyer le plus rapidement possible la surface qui est en train de brûler" , explique l'adjudant Sébastien Busmey.