Incendies en Aveyron : la pluie au secours des pompiers

La colline plongeait dans la fumée. Mais pour le moment, les flammes sont éteintes. Tôt ce dimanche matin, la pluie est tombée près de Mostuéjouls (Aveyron). Les habitants ont alors pu regagner leur domicile. "On était soulagé pour les pompiers. Ça fait des jours qu'ils sont dans les flammes", confie une dame. Les conditions météorologiques sont en effet plus favorables avec un temps plus doux grâce à la pluie. Toutefois, cette dernière n'est pas suffisante pour aider les pompiers à éteindre l'incendie qui progresse toujours par endroit.