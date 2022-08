Incendies en Bretagne : des habitants surpris par la vitesse du feu

Des flammes incontrôlables s'approchent dangereusement des maisons et prenant de panique les habitants. "J'ai eu un coup de téléphone en disant que la maison de notre fille qui brûlait. On est là, mais on ne peut rien faire", témoigne un père de famille. En seulement quelques minutes, le ciel devient totalement gris. Les pompiers savent que le feu avance vite.