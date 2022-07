VIDÉO - Incendies en Gironde : avec les pompiers au cœur du brasier

Comme dans toute guerre, il faut définir immédiatement une stratégie pour ne pas se laisser déborder. Les pompiers ont été appelés et ils sont arrivés en masse. Objectif numéro un, éviter que l'incendie ne franchisse la route et ne brûle des dizaines d'hectares supplémentaires. Malgré ces efforts, près de 600 hectares de plus sont partis en fumée dans la nuit autour de Landiras.