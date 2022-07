Incendies en Gironde : des feux vraiment hors norme ?

En 2003, de violents incendies embrasent les Massifs des Maures dans le Var, causant la disparition de quatre personnes. Plus de 2 000 hommes ont dû intervenir pour maîtriser les feux à l'époque. Pour la première fois, les autorités des renforts à l'étranger. Avec plus de 70 000 hectares brûlés dans le sud et en Corse, le bilan de l'été 2003 est considéré comme l'un des plus destructeurs, après celui de 1976 en Charente-Maritime.