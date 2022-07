Incendies en Gironde : François-Xavier Ménage nous explique pourquoi ce n'est pas fini

C’est un travail colossal et chirurgical que commencent maintenant les pompiers. Surveiller une surface qui fait quatorze kilomètres de long et quatorze kilomètres de large. Avec des pelles, sur les images, on voit deux pompiers qui sont en train d’étouffer des fumerolles. Et il y en a des centaines, rien que sur le terrain sur lequel ils se trouvent.