Incendies en Gironde : immersion au coeur du feu

Malgré leur expérience, ces soldats du feu spécialisés sont unanimes : le brasier est particulièrement difficile à contenir et la végétation ne facilite pas leur combat. La technique est rarement utilisée dans la région, mais ils n’ont plus le choix face à la virulence de l’incendie. Chaque heure qui passe, le feu gagne du terrain. Mais sur cette zone de plus en plus étendue, il est impossible d’être partout.