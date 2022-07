Incendies en Gironde : la forêt calcinée vue du ciel

Ensuite, au milieu des fumées et des turbulences créées par le sol toujours brûlant, on a mis le cap vers Guillos à l'est. On s'est dirigé vers l'autre incendie qu'il a été l'un des premiers à observer le 12 juillet dernier. D'après lui, le feu a démarré entre une piste et la route. Les flammes étaient déjà très virulentes et faisaient une bonne centaine de mètres de long et de large. "On n'imaginait pas une seconde que cet incendie allait avoir une telle importance", confia-t-il.