Incendies en Gironde : le feu n'est toujours pas maîtrisé

À l'Ouest, à 70 kilomètres plus loin, un second incendie n'est toujours pas maîtrisé et menace, lui aussi, des habitations. Dernier bilan : 1300 hectares consumés. Ici également, trois Canadairs et deux Dash sont mobilisés. En mer, l'horizon a disparu derrière ce mur de fumée. L'ampleur de ces incendies se mesure depuis l'espace.