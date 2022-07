Incendies en Gironde : le feu progresse toujours

Ce qui inquiète surtout les pompiers, c'est ce qui se passe à 50 km de là. Le feu à Landiras s'étale désormais sur près de 42 km. Un feu incontrôlable que ne parviennent pas à contenir les 700 soldats du feu et qui menace désormais les villages de Tuzan et de Saint-Symphorien. En l'espace d'une nuit, 1 000 hectares ont brulé et 6 000 hectares étaient déjà partis en fumée. De cette partie de forêt, il ne reste plus rien.