Incendies en Gironde : le minutieux travail des enquêteurs

L'incendie de Landiras est parti de cette zone, au bord de la départementale. Triste vision pour le maire de la commune, Jean-Marc Pelletant. "C'est la désolation", confie-t-il. Le sourire est forcé, car la semaine dernière, un incendie est déjà parti du bord de cette même route. "Un départ de feu qui a consumé une dizaine d'hectares. On pensait que c'était fini et six jours après, à un kilomètre d'intervalle, un deuxième départ de feu qui est toujours en activité", rajoute le maire.