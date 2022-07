Incendies en Gironde : les prochaines heures décisives

Cela fait six jours que les soldats du feu luttent sans relâche contre ces deux gigantesques incendies. Plus de 11 000 hectares sont partis en fumée, l'équivalent de la surface de Paris, et cela va continuer. Jusqu'à présent, le feu progresse vers le sud-ouest et se dirige désormais vers le nord-est. Des vents parfois violents ajoutés à des températures pouvant atteindre les 44 degrés. Le lundi 18 juillet, le cocktail sera explosif.