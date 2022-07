VIDÉO - Incendies : en Gironde, les vacances gâchées de nombreux vacanciers

Des touristes inquiets qui partent avant la fin de leurs vacances, il y en a eu des dizaines ces dernières 24 heures dans un camping proche de la plage de Biscarosse. "On a beaucoup de gens qui viennent, qui sont forcément un peu paniqués, un peu stressés. Je pense qu’on a eu une cinquantaine de personnes qui sont parties depuis hier", explique Katel Petitpas, réceptionniste au camping Le Vivier.

Et ceux qui restent se posent malgré tout la même question sans arrêt. "On va certainement partir plus tôt parce qu’il y a de la cendre qui tombe, on sent les fumées qui nous gênent un peu surtout cette nuit donc on hésite", témoigne une femme au bord de sa voiture.