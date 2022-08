Incendies en Gironde : tous mobilisés contre le feu

Ils n’ont aucune expérience des flammes. “Moi, je suis chauffeur de bus à Bordeaux”. Jimmy Goffre, lui, est pisciniste dans le Médoc : "Je suis arrivé avec mon camion personnel et je suis venu les aider parce que ce n’est pas normal que notre forêt brûle comme ça”. Et d’ajouter, “Là, on fait tout ce que les pompiers ne peuvent pas faire parce qu’ils sont occupés ailleurs avec les plus gros”. Des heures passer à noyer le feu, et c’est loin d’être terminé.