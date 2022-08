Incendies en Isère : le feu continue de progresser

À quelques mètres, pourtant, les soldats du feu luttent sans relâche. La bataille se joue dans les airs avec des hélicoptères bombardiers d'eau, car les falaises sont inaccessibles par la route. "On peut considérer que le feu est contenu sur un secteur sur lequel on a voulu le contenir. Donc, c'est plutôt positif. Et on va continuer à œuvrer pour que le feu reste sur ce secteur et qu'il ne s'étende pas", indique le Lieutenant-colonel Philippe Spinosi, commandant des opérations de secours - incendie à Voreppe (Isère).