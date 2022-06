Incendies en Lozère : pompiers et riverains sur le qui-vive

Arroser chaque parcelle, étouffer chaque braise, bien noyer les petites fumées pour qu'il n'y ait aucune reprise, ... L'opération est difficile. Et elle se fait sur un terrain escarpé. Des pompiers de Lozère ont été obligés de dérouler plus de 900 mètres de tuyau pour atteindre les zones les plus sensibles de certaines collines.