Incendies : encore un week-end à hauts risques

Alerter à la moindre fumée et la photographier, telles sont les missions des avions du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard. Les clichés sont instantanément retransmis au centre de décision des pompiers du département. "Plus on est réactif, et mieux on arrive à avoir les bons moyens pour le bon feu, plus on arrive à régler cette affaire rapidement et à minimiser les dégâts pour la population", explique le colonel Jean-Michel Langlais, directeur du SDIS du Gard. En alerte maximale, un avion a décollé un mois plus tôt que prévu.