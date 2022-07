VIDÉO - Gironde : les images saisissantes des incendies vus du ciel

Dans les forêts de pins, difficile de se frayer un chemin, de respirer et de s’attaquer à chacun des milliers de foyers. Cet incendie ravage les alentours de Landiras et a déjà laissé sur son passage plus de 2400 hectares brûlés.

Sur d’autres images filmées depuis un hélicoptère de la sécurité civile, il est impossible de compter le nombre de départs de feux. Les flammes se propagent par la cime des arbres d’un pin à l’autre. Et rien ne semble pouvoir les stopper. Pas même les canadairs, seuls à oser survoler le brasier. Ils enchaînent les largages inlassablement, jusqu’à 60 par jour.