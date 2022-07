VIDÉO - Incendies en Gironde : ces habitants qui refusent de quitter leur village

De chaque côté du bitume, les feux progressent toujours. Un couple est isolé depuis une semaine dans son logement. "La forêt, on s'en fout, elle repoussera, mais une maison, c'est toute une vie, lance le mari. Moi, je reste chez moi parce que je ne veux pas être cambriolé. Et si des voisins ont des soucis, j'irai. On est obligés de faire comme ça : comment voulez-vous faire dans cette situation ?".