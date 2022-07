Incendies en Gironde : ceux qui ont tout perdu évaluent les dégâts

Le professionnel du constat accumule déjà cinq rendez-vous. Nous l'avons suivi ce week-end jusque dans cet Intermarché . Ici, on change d'échelle avec des chambres froides, des rayons entiers à vider, des centaines de kilos de produits à évacuer rapidement. Des volontaires très motivés ont répondu présents pour reconstituer les stocks au plus vite et rouvrir. Mais les dommages approcheraient les 200 000 euros, sans compter les pertes d'exploitation.