Incendies : la catastrophe en chiffres

Des incendies plus précoces, d'où cet autre chiffre, 15 000 hectares brûlés au 15 juillet 2022, 15 fois plus qu'en 2021à la même période. Et cela pourrait empirer dans les prochaines semaines comme l'explique Patrick Marlière, météorologue et directeur de "Agate Météo". "Au mois d'août, cela risque de persister, car la tendance des prévisions météorologiques, même si elle n'est pas garantie à 100%, semble profiler la persistance d'un temps sec et chaud sur l'ensemble du territoire", dit-il. Selon ce spécialiste, 30 000 à 40 000 hectares pourraient partir en fumée d'ici la fin de l'été.