Incendies : les pompiers ont lutté toute la nuit à Vitrolles

Le feu est parti entre une zone d'activité et un lotissement à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, jeudi. Ce vendredi matin, les pompiers surveillent toujours la zone et continuent d'éteindre les fumerolles. Christiane et Jacques ont eu très peur hier après-midi. Tout le quartier a été évacué, mais les riverains ont pu regagner leur domicile le soir, sains et saufs.