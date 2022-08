Incendies, vacances sur le qui-vive

Jeudi soir, 40 hectares ont brûlé en quelques heures. Après trois jours de feu, certains campeurs ont décidé d'évacuer dans la soirée, comme des Belges. "Les enfants, ils avaient peur, donc on a décidé de partir", explique la mère de famille. Le propriétaire a veillé toute la nuit avec les pompiers pour sécuriser les lieux et tenter de rassurer les vacanciers."On reste sur le qui-vive. On va rester posté toute la nuit", confie François Boissier, propriétaire d'un camping à Niozelles.