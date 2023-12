VIDÉO - Crash d'un avion à Villejuif : le fils du pilote témoigne

Un petit avion avec trois personnes à son bord s’est posé en urgence au pied d'un immeuble lundi à Villejuif. Blessés, les deux passagers et le pilote ont survécu. Le fils de ce dernier a accepté de témoigner ce mardi face aux caméras de TF1.

"Il va bien, content d'avoir survécu à ça". Au lendemain du crash d'un petit avion au pied d'un immeuble de Villejuif, le fils du pilote qui était aux commandes de l'appareil témoigne dans la vidéo du 13H de TF1 ci-dessus. L'instructeur âgé de 80 ans a été blessé comme les deux jeunes élèves qu'il transportait, mais les jours d'aucun d'entre eux ne sont en danger. "Il est content que dans notre école, ce soit lui qui ait eu ce problème-là, parce qu'il était de loin l'instructeur le plus expérimenté de notre société, explique son fils, Marc Trimaille, responsable des instructeurs au sein de l'école de pilotage Trimaille Aéro Formation. Au final, il n'y a pas eu de mort, ce qui aurait pu arriver".

Comment un tel accident a-t-il pu se produire ? Selon le pilote, les moteurs de l'appareil sont tombés en panne à 1300 mètres d'altitude. Il y a eu "une panne simultanée des deux moteurs, d'un coup, ce qui est statistiquement improbable", souligne son fils.

Ce mardi matin, comme le montre le reportage de TF1 ci-dessous, les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour inspecter la carcasse de l'appareil et essayer de déterminer comment l'aéronef a été contraint d'atterrir en urgence dans le jardin d'une copropriété, à un peu plus de 17 heures lundi.

Crash d'un avion à Villejuif : que s'est-il passé ? Source : TF1 Info

"Le pilote a été fort quand même de pouvoir se poser là, et pas au milieu de la route avec tout le monde. C'est vrai qu'il a quand même été fort", témoigne un riverain des lieux de l'accident face à notre caméra. Un homme qui travaillait de nuit, et a découvert au réveil les restes de l'avion en bas de son appartement, mesure de son côté à quel point un drame a été évité : "Ça aurait pu être plus grave, des morts ou même l'immeuble incendié".