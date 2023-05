VIDÉO - Après le meurtre de Carène Mezino, la sidération au CHU de Reims

Carène Mezino avait 37 ans. Sur la photo, envoyée par son mari Adrien et que vous pouvez voir ci-dessous, elle apparaît au côté de ses deux enfants. Dans la petite commune de Ville-en-Tardenois, où le petit couple vivait, elle était appréciée de tous. "Toujours là pour tout le monde, toujours présente dans le village, toujours un mot pour tout le monde, un sourire. C'était vraiment quelqu'un de bien", témoigne une habitante à notre micro.

Depuis l'annonce de son décès, Arnaud, voisin de la famille, peine à réaliser. "On l'a toujours côtoyée. Je pense surtout à ses enfants. Je pense à son mari et à sa famille… On ne pense pas grand-chose pour être honnête", nous confie-t-il, visiblement très ému.