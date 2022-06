Info/Infox : les policiers, utilisent-ils davantage leurs armes qu'avant ?

Alors, cette loi a-t-elle entraîné une hausse de l’usage des armes ? Oui, c’est certain, car dès 2017, les forces de l’ordre ont beaucoup plus fait usage de leurs armes. Le nombre de cas grimpe en flèche, plus de 54 % en seulement un an. Même l’avocat des forces de l’ordre, maître Lienard, le reconnaît. Cette loi a soulevé de nombreuses inhibitions chez les policiers et les gendarmes. Et beaucoup ont utilisé leurs armes en pensant qu’ils en avaient le droit. Les syndicats de police l’expliquent aussi, par le refus d'obtempérer, qui a augmenté et par les violences envers les forces de l’ordre.