INFO TF1-LCI - Escroqueries à la convocation judiciaire pour pédopornographie : 19 interpellations

À ce jour, plus de 150.000 signalements ont été effectués via la plateforme Pharos et 300 plaintes ont été déposées. Le préjudice total est estimé à au moins 3.308.017 euros. Les plaignants, en moyenne des hommes d'une soixantaine d'années, ont payé entre 1400 euros et 90.000 euros. Au-delà du préjudice financier, six personnes se seraient suicidées après réception de ces courriels. Des enquêtes sont en cours pour déterminer si le lien de causalité peut, ou non, être établi. "L’une des victimes a subi une double extorsion : après un premier paiement à hauteur de 5978 euros, les malfaiteurs lui ont demandé de payer à nouveau la somme de 7480 euros. Se sentant impuissant et pris au piège, il s’est donné la mort", détaillent les forces de l'ordre.