INFOS TF1 - Une prof tuée en plein cours par un élève à Saint-Jean-de-Luz : le point sur les faits

La scène s'est produite dans le lycée catholique Saint-Thomas d'Aquin, au centre-ville de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). Selon les syndicats enseignants, rien ne laissait présager d'un tel drame. "L'établissement n'est pas identifié comme ayant des difficultés, même si on a tous et toutes des difficultés dans nos classes à certains moments", témoigne Renaud Robert, secrétaire départemental SNE-FSU. L'établissement devait informer les élèves dans l'après-midi sur une possible reprise des cours dans les prochains jours.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Bordeaux. Le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, doit faire une conférence de presse dans l'après-midi. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, se rend sur place ce mercredi.