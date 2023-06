INFO TF1 - Trafic de cigarettes : les premiers résultats de l'opération inédite menée par les douanes françaises

L'opération COLBERT est une opération unique par son ampleur géographique et le nombre d'axes de contrôles durant toute sa durée, du 31 mai au 6 juin. L'occasion pour le ministre des Comptes publics, dont dépendent les douanes, de "frapper très fort" alors que le trafic explose "en France, mais en réalité dans toute l'Europe" avec "deux fois plus de saisies qu'il y a deux ans" et une "urgence à agir".

Sur la semaine, plus de 4000 contrôles ont ainsi été effectués aux frontières françaises par 4400 agents - douaniers, policiers et gendarmes, détaille Gabriel Attal pour TF1. Sur ces 4000 contrôles, "on a eu des saisies parfois très importantes, parfois de plusieurs tonnes de tabac de contrebande ou de contrefaçon", précise-t-il dans le reportage en tête de cet article, assurant que durant la semaine de l'opération COLBERT "nous avons eu deux fois plus d'infractions constatées que sur une semaine normale" et "dans certaines zones urbaines, un contrôle sur trois s'est traduit par une infraction" allant de "bars à chicha ayant des stocks de tabac de contrebande" à "des épiceries de nuit ou des restaurants" ou encore "de la vente à la sauvette", indique Gabriel Attal.