VIDÉO - "On a ressorti les stylos" : la mairie de Lille à son tour visée par une cyberattaque

En effet, avant Lille, la ville de Caen était aussi victime d'une cyberattaque en septembre 2022. Et la mairie ne s'en est toujours pas complètement remise. Il a fallu attendre trois pour remettre en service les services en ligne de l'état-civil. Aujourd'hui, il n'est toujours pas possible de payer la cantine scolaire à distance. Le retour à la normale prévu à la fin du mois de mai aura coûté près de 300.000 euros. "Avant de relancer telle ou telle application, il faut bien la sécuriser avec des nouveaux dispositifs de sécurité, c'est ça qui prend du temps", affirme le maire LR de Caen, Joël Bruneau, dans la vidéo en tête de cet article. Pour prévenir de nouvelles attaques, la mairie a dû investir plus de 500.000 euros dans la sécurité informatique de la ville.