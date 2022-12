VIDÉO - Innocenté 20 ans après : les larmes et le sourire de Farid El Haïry

La vie de Farid El Haïry bascule en 1998, alors qu'il est âgé de 17 ans et réside dans la petite ville d'Hazebrouck (Nord). Julie D., 15 ans, l'accuse de l'avoir violée et agressée sexuellement. Il est condamné en 2003 à cinq ans de prison, dont quatre ans et deux mois avec sursis, de quoi couvrir sa période de détention provisoire. Il est ensuite inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et contraint de pointer tous les ans à la gendarmerie. Ses parents, eux, sont condamnés à verser 17.000 euros de dommages et intérêts à la plaignante.

Mais en 2017, son accusatrice, qui a témoigné dimanche dernier dans "Sept à Huit", écrit au procureur de Douai et "confesse avoir menti". Elle avoue alors avoir été victime, entre ses 8 et 12 ans, d'incestes "répétés de la part de (son) grand frère" contre lequel elle a fini par porter plainte. Dans sa décision, la Cour de révision note qu'elle n'avait "pas osé" dénoncer son frère auprès de ses parents et avait mis en cause Farid El Haïry, qu'elle "connaissait uniquement parce qu'il aurait eu un différend avec son ami de l'époque".

Le cauchemar, lui, ne prendra fin qu'à l'été 2022, lorsque les autorités informent le père de famille de ce revirement. "C'est toujours difficile d’admettre ses erreurs", a-t-il commenté, estimant aussi que la justice avait voulu "protéger" la famille de son accusatrice. En rendant sa décision, le président de la cour a salué la "dignité" de Farid El Haïry et a dit espérer que "l'avenir se présentera pour (lui) désormais d’une façon différente".