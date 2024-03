Famille emportée par les eaux dans le Gard : un village figé dans la tristesse

Le bilan s'est encore alourdi dans le Sud-Est. Après les terribles intempéries du week-end, le corps d'une fillette a été retrouvé mardi dans le Gard. Son frère, âgé de 12 ans, est toujours porté disparu.

Tout un village endeuillé, figé dans la tristesse. C'est dans la commune de Vic (Gard) que Vincent, Élodie et leurs deux enfants vivaient depuis quatre ans. Le couple est rapidement devenu ami avec leurs deux voisins américains qui sont aujourd'hui sous le choc. "Il n'y a pas de mots pour dire à quel point nous sommes mal, nous sommes très tristes. Nous étions là quand la petite est née. C'est une famille chaleureuse, aimante et humaine", témoigne Terry Winkler, visiblement ému.

Avant le drame, la famille a déjeuné chez la grand-mère à Vauvert, à 36 km de leur domicile de Vic. Juste avant d'arriver chez eux, ils traversent le pont de Dions malgré la signalisation et sont emportés par le Gardon en crue. L'enquête devra déterminer ce qui s'est réellement passé.

L'enfant aîné est toujours recherché. Un corps a été retrouvé ce mardi après-midi. Il pourrait s'agir de la fillette de quatre ans. Lundi, le corps du père de famille a été identifié. Pour l'heure, seule la mère a été sauvée. "Elle est accompagnée, elle est suivie. Elle vit des moments atroces", nous explique Éric Chuberre, commandant du groupement de gendarmerie du Gard.

À la sortie de l'école communale, rares sont les parents qui arrivent à s'exprimer. "C'est traumatisant, déjà parce que des enfants et qu'ils ne méritent pas ça", nous lance un père de famille.

Les recherches continuent et chaque cavité est inspectée. La décrue permet d'accéder à de nouveaux lieux jusque-là impraticables. Il y a aussi des recherches sur terre ainsi que dans les airs. Deux drones quadrillent les terrains les plus escarpés et les recherches se poursuivront ce mercredi.