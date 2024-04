"Voisins vigilants" : quand les citoyens se mettent au service de la gendarmerie

200.000 foyers sont visés par des cambriolages en France chaque année, soit un toutes les 3 minutes. Pour faire face à cette délinquance, de plus en plus de communes mettent en place un dispositif de "participation citoyenne". Le principe est simple : des bénévoles, formés par les gendarmes, veillent à la tranquillité de leur quartier et vont à la rencontre des habitants.

Ils sont les yeux et les oreilles des gendarmes de Biganos (Gironde). Thierry et Julien sont des citoyens référents bénévoles de cette commune de 11.200 habitants. Leur mission : surveiller et alerter les gendarmes en cas de comportements suspects. Le dispositif vient d'être installé dans la commune. Pour se faire connaître, les deux hommes font du porte-à-porte. "On laisse notre petite carte avec nos coordonnés et si toute personne voit des choses suspectes, elle nous fait remonter l'information et derrière, nous, on fait le relai entre les habitants et les forces de l'ordre", explique Julien Morin dans le reportage de TF1 ci-dessus.

On ne peut pas être partout et eux, ils nous permettent de connaître un peu la température dans les quartiers Stéphane Bisson, commandant de brigade de la gendarmerie de Biganos

Ces volontaires n'ont pas le droit de porter une arme, ni d'intervenir directement. Mais ils disposent d'un contact privilégié avec les gendarmes. Leurs numéros sont en effet référencés et donc prioritaires en cas d'appel à la gendarmerie. "Savoir que quelqu'un à un œil, c'est très facile de tirer la sonnette d'alarme quand on voit un véhicule bizarre et ça sécurise tout le monde", se félicite une riveraine. "C'est surtout de faire le lien entre les citoyens et les forces de l'ordre", insiste de son côté Julien. Et pour faire ce lien, il y a six citoyens référents, deux par quartier, tous sélectionnés et formés par les gendarmes.

"On ne peut pas être partout et eux, ils nous permettent de connaître un peu la température dans les quartiers de Biganos et savoir où est-ce que notre présence est légitime", indique le major Stéphane Bisson, commandant de brigade de la gendarmerie de Biganos. Une présence souhaitée par le maire, Bruno Lafon, pour protéger ses habitants face à l'augmentation des cambriolages et des infractions. "Nous avons aussi beaucoup de gens qui travaillent à l'extérieur et dont les maisons sont fermées la journée. Donc, il n'est pas inutile d'avoir des personnes qui sont dans le quartier. Ce n'est pas de la délation pour de la délation, c'est du renseignement qui est apporté à la gendarmerie", affirme l'édile qui prévoit de doubler le nombre de citoyens référents dans les prochains mois.

Dans le département de l'Yonne, le dispositif existe dans plus de la moitié des communes et a déjà donné de premiers résultats. Récemment, trois cambrioleurs ont été arrêtés grâce au signalement des référents. Ils ont apporté aux gendarmes une description très précise des individus. "Sans ces informations, on aurait eu vraiment beaucoup de mal à interpeller l'auteur de ces infractions. Cela nous permet de les identifier et de les présenter à la justice", souligne le colonel Nicolas Nanni, commandant du groupement de gendarmerie de l'Yonne.

En France, près de 6000 communes ont déjà mis en place un dispositif de "participation citoyenne" avec la gendarmerie.